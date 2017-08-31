Antalya'da lüks bir siteden gelen gaz kokusu korkulu anlar yaşattı. Polis bazı daireleri tedbir amaçlı boşaltırken, gaz kokusunun olduğu ev uzun süre havalandırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Uluç Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Daireyi yeni alan sahiplerinin bayram tatili için yurtdışına gitmesinin ardından evden gaz kokuları gelmeye başladı. Kokunun artmasından rahatsız olan site sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, sitedeki dairelerden bazılarını boşalttı. Uzman ekipler, sitenin doğalgazını şebekeden keserek önlem aldı. İtfaiyenin merdivenli aracı ile banyo penceresini açan ekipler, evi bir süre havalandırdı. Gazın yeni takılan mutfak tüpündeki sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.