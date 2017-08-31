Kayıp Rus turistin cesedi 1 gün sonra bulundu

Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan Rus uyruklu turist Nikolai Belov'un cesedi bulundu.



Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde eşi ve 2 çocuğuyla tura katılan ve yüzme molasında girdiği gölde kaybolan Rus uyruklu 39 yaşındaki Nikolai Belov'un bulunması için jandarma ve 112 ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamamış ve devreye giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi dalgıçları gölde çalışma başlatmıştı.



İHA'nın haberine göre, dün akşama kadar yapılan aramalarda Rus turistin cesedi bulunamayınca hava karardığı için ara verilmişti.



Bu sabah erken saatten itibaren Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleri ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından Nikolai Belov'un kaybolduğu Oymapınar Baraj Gölünde eşi ve olayı gören diğer tanıkların gösterdiği yerde yeniden çalışma başlatıldı.



Rus turistin cesedi öğle saatlerinde bulundu. Ceset kıyıya çıkartıldıktan sonra ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp morguna getirileceği bildirildi.

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