İçişleri: Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Hakkari/Merkez/Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda, PIRO AMED kod adlı Abdullah SÖNMEZ ve beraberindeki MORDEM (K) ZAGROS (K) ve CEMAL (K) isimli 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



PIRO AMED (K) Abdullah SÖNMEZ isimli örgüt mensubunun;



- 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt DÜNDAR'ın şehit edilmesi,



ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğu bilinmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.