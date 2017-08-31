DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin'de eşlik etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti.







Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.





Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.



