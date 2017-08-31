Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Milas Toplum Sağlığı Merkezi olayla ilgili inceleme başlattı.

Milas İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Sitesi'nde yaşayan bir kişi geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Cenazenin ardından eve taziye için gelenlere Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk ve pilav ikram edildi. İlerleyen saatlerde taziye evine gelen 35 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye müracaat etti. Müşahade altında tutulan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi

YEMEKLER İNCELENECEK



Öte yandan, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Milas Toplum Sağlığı Merkezi'nin olayla ilgili inceleme başlattığı, yemeklerden numune alınarak analize gönderileceği öğrenildi.