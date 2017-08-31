Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan Askeri Üs Bölgesi'nde mayın araması için görevlendirilen piyade timini taşıyan kirpi tipi askeri zırhlı aracının geçişi sırasında, teröristler yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hafif hasar meydana geldi.

EL YAPIMI PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Doğan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yapımı devam eden Van-Şırnak karayolundaki çalışmaların güvenliğinin sağlanması için Gezer Tepe mevkisinde görevlendirilen güvenlik korucusu timi uzaktan kumandalı pil düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcıyı imha etmek üzere bölgeye gelen uzman ekip, aynı yerde yaptığı taramada uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı daha belirledi.

Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.