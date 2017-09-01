Başbakan Binali Yıldırım, Arakan Müslümanları'na yapılan zulme ilişkin, Birleşmiş Milletler'in (BM) daha aktif olması gerektiğini belirterek, "Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın, etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir." dedi.



Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, milletle beraber, yine bir Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerini belirterek, bu vesileyle bu bayramın tüm milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ettiğini dile getirdi.



Bayramların, kırgınlıkların yok olduğu, barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği müstesna günler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kırgın olan vatandaşlarımız, bunu fırsat bilerek kırgınlıkları gidersinler, kucaklaşsınlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttırsınlar." dedi.



Bu bayramda sınır kapılarında, yurdun çeşitli yerlerinde milletin güvenliği, huzuru için, ülkenin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden, bu uğurda şehit olan bütün güvenlik birimlerine, askerlere, koruculara, jandarmaya, şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, gazileri de şükranla yad ettiğini belirtti.



Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Dünyanın her bir yanında bu bayramı, bayram tadında geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Tekrar milletimizin bayramı mübarek olsun." diye konuştu.



Bayramda yola çıkanlara, memleketlerini ziyaret edenlere, tatile gidenlere seslenen Yıldırım, "Aman siz siz olun, kurallara uyun. Yollarda sevinciniz, üzüntüye dönüşmesin. Unutmayalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyarsak, sağ salim sevdiklerimize ulaşırız." dedi.

"BM'NİN GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIR HALE GELDİ"



Arakan'daki insanlık dramına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, Arakan'da yaşanan katliamın yeni olmadığını hatırlatarak, şunları söyledi.



"Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda BM'nin daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde BM'nin güvenilirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir."



Uluslararası toplumun daha aktif olması ve bu konuda farklı standardı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Zulüm, her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu bu zulmün, bu katliamın durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, gerekli girişimleri sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtelif devlet adamlarıyla, devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmeler var. Bizim gayretlerimiz var. Bunlar devam edecek. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir." diye konuştu.