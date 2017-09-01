Eşini boğulmaktan kurtaran Ukraynalı genç kadın, gözyaşlarına boğuldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapmakta olan Oleksi Zainchkovskyi(26) sahilde eşi ile birlikte yüzerken birden fenalaşarak sulara gömüldü. Zainchkovskyi, eşi Anastasia'nın uyanıklığı sayesinde ölümden kurtuldu. Eşini kurtaran Anastasia Zainchkovskaya'nın gözyaşları dinmek bilmedi. Kocasının öleceğinden korkan genç kadın güçlükle sakinleştirildi.
İHA'nın haberine göre, Kemer sahilinde denize giren Ukraynalı karı koca suda eğlenirken, Oleksi Zainchkovskyi suya dalıp çıkmaya başladı. Önce kocasının oyun yaptığını sanan 25 yaşındaki eşi Anastasia Zainchkovskaya, genç adamın hareketsiz kalması üzerine hemen müdahale etti. Eşinin kaskatı olduğunu fark eden Anastasia, gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi. Kıyıya çıkartılan Oleksi Zainchkovskyi, çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kocasının kontrolleri yapılırken, yaşadığı olayın şokunu atlatamadığı görelen Anastasia'nın gözyaşları dinmek bilmedi.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLAMAYA BAŞLADI
Oleksi Zainchkovskyi'nin yapılan muayenesinde akciğerlerine önemli ölçüde su kaçtığı tespit edilince Antalya'ya sevk edilmesine karar verildi. Oleksi acil müdahale odasında sevk için hazırlanırken birden fenalaşıp yere düşünce, kendisine yardım etmekte olan eşi Anastasia Zainchkovskaya çığlık çığlığa yeniden ağlamaya başladı. Görevliler Oleksi Zainchkovskyi'yi kendine getirmeye çalışırken, genç kadını da bir tur operatörü firmasının yetkilisi olan Madonna Çokan sakinleştirmeye çalıştı.
Oleksi Zainchkovskyi, daha sonra ambulansla Antalya'ya da özel bir hastaneye sevk edildi.
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