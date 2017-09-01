İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, camide yer kalmayınca cemaat sokaklara taşarken, o sırada bir halk otobüsünün sürücüsü, yolda namaz kılan cemaati görünce namazın bitmesini bekledi.

Kurban Bayramı namazı için tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de vatandaşlarda camilere akın etti. Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki Hülya Karaer Camii de vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bayram namazı için camiyi doldurdu. Sonradan camiye gelen bazı vatandaşlar, yer bulamayınca ayakta kaldı. Erken saat olması nedeniyle çareyi yola seccade sermekte bulan vatandaşlar yolu kapattı ve namaza durdu.

KONTAK KAPATTI

Namaz kılmak için zorunlu nedenle cemaat yolu kapatınca, bazı araçlar da beklemek zorunda kaldı. O sırada yoldan geçen bir halk otobüsü de yolun kapanması nedeniyle geçemedi. Sürücü otobüsü durdurup kontak kapatırken, otobüsten inen vatandaşlar namaza anlayış göstererek bekledi. Bazıları da diğer vatandaşlarla birlikte namaz kıldı. Bayram namazının sona ermesiyle yol trafiğe açıldı ve halk otobüsü yoluna devam etti.