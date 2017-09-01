İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Yüksekova 3. Tümen Komutanlığında bayram namazını kıldı, kurban kestirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırımın bayram tebriklerini ileten Soylu, "Allah nice bayramlara hep birlikte ağız tadıyla ulaşmak nasip etsin." dileğinde bulundu.

— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 1, 2017

— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 1, 2017

İçişlerin Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan diğer bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asker babası görüntülü arayarak bayram sürprizi yaptığı görülüyor.

— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 1, 2017