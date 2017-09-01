Sultangazi'de boş bir arazide kurban kesmek isteyen vatandaşlar boğayı ellerinden kaçırdılar. 10 kişinin elinden kaçarak arazide koşturmaya başlayan kızgın boğa ortalığı savaş alanına çevirdi.



İHA'nın haberine göre, Kurban bayramın birinci gününde yasak olmasına rağmen kurbanını boş bir arazide kesmek isteyen vatandaşlar kurbanlığı tam yere yatıracakları sırada ellerinden kaçırdı.





10 kişinin elinden kaçmayı başaran kızgın boğa boş arazide koşmaya başladı. Bu sırada kurbanlıklarını kesmeye devam eden diğer vatandaşlar ise panikle kaçıştı. Kızgın boğanın sahipleri hayvanın peşinden koşturdu.



Boğanın peşinden koşan sahiplerinin düşüp yerde süründükleri görüldü. Boğa diğer vatandaşların da yardımıyla güçlükle yakalanarak sakinleştirildi.

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