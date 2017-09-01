Fatih Terim ile kavga eden kebapçının heykelini yaptılar

İzmir Alaçatı'da, Fatih Terim ve damatları ile kavga eden Selahattin Aydoğdu'ya üniversite öğrencileri, üzerinde "Türk futbolunun kaderine değiştiren adam" yazılı heykelini armağan etti. Kebapçı çalışanları da, Kurban Bayramı nedeniyle Adana'da bulunan Aydoğdu'nun heykelinin elini öperek bayramlaştı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bir kebapçının işletmeciliğini üstlenen Selahattin Aydoğdu, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile tartışmış ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından tartışmalar yeni yeni soğurken, Terim'in görevini bırakmasıyla da Aydoğdu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İHA'nnı haberine göre sosyal paylaşım sitesinde organize olan güzel sanatlar fakültesi heykel bölümü öğrencileri de bir araya gelerek bir heykel yaptı. Öğrenciler, Aydoğdu'ya birebir benzeyen bir heykel yapıp üzerine "Türk futbolunun kaderine değiştiren adam" yazdı. Öğrenciler, heykeli de Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu kebapçı dükkanının içerisine koydu. Gelip geçen herkes heykele merakla bakarken, heykel yoğun ilgi gördü.

ÇALIŞANLAR HEYKELİN ELİNİ ÖPTÜ

Selahattin Aydoğdu, Kurban Bayramı için Çeşme'den Adana'ya gitti. İşyeri çalışanları da kebapçı Aydoğdu ile bayramlaşamayınca çareyi heykelinin elini öpmekte buldu. Sıraya giren çalışanlar, tek tek "Bayramın mübarek olsun" diyerek heykelin elini öptü. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Kebapçıda çalışan Sinan Usun, "Dün saat 19.00 sıralarında Ege Üniversitesi'nden geldiklerini belirten 7-8 kişi patronumuzun heykelini getirdiler. Heykeli bir bayram hediyesi olarak yapıp teslim ettiklerini söylediler. Patronumuz onları teşekkür ederek aldı ve ağırladı" dedi.