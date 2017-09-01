Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kundarya Çiftçınarlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bandırma Belediyesi ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, birer helikopter ve dozer ile müdahale ettiği yangında 3,5 hektar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.







Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü yangınında fıstık çamı ağaçlarının zarar görmediğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor." dedi.

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