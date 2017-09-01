İHA'nın haberine göre, Kars'ta askeri bölge içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kışlaya doğru ilerlerken, yangına askerler, itfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale ediliyor.





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Olay yerine Vali Rahmi Doğan, Tugay Komutanı Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de geldi. Yangına söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.