Habertürk Haber Merkezi'nden Savaş Kalkan'ın haberine göre, Niksar İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve tabancanın kullanıldığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis, kavga eden tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Tarafların ayrılmaması üzerine, jandarma ekipleri de takviye için bölgeye sevk edildi. Çıkan kavgada, biri polis memuru çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavganın yaşandığı caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı.

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