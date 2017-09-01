Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmais ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiğ bilgilere göre saat 19:48'de meydana depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.