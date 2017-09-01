Ahaber'in haberine göre, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlı görüntülerini çeken polis memuru açığa alındı.





VATAN ŞAŞMAZ

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile ilgili polis başmüfettişi görevlendirmişti.