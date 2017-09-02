Kastamonu'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. İkiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, saat 22.00 sıralarında Kastamonu-Devrekani karayolunun Sarıyonca Köyü mevkisinde meydana geldi. Sarıyonca Köyü'ndeki yakınlarını ziyaretten dönen Faik Yılmaz yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Faik Yılmaz ile yanındaki Nejla ve Kadir Yılmaz yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.