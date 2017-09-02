MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Arakan Müslümanlarının bayram günü gördüğü zulümden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Akçay, MHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen programda partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Akçay, programda yaptığı konuşmada, dünyada bayram günü zulüm, katliam yaşayan Müslüman toplulukların bulunduğuna işaret ederek, bu zulmü yapanlara Türk devletinin atacağı tokadın çok sert olacağını söyledi.
Bazı emperyalist güçlerin ara bozucu faaliyetler içinde olduğunu kaydeden Akçay, "Gönül yakınlığımız olan Arakan Müslümanlarının bu bayram günlerinde yaşadıkları katliamlar ve zulümler bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Etrafımızda yaşanan hadiselere baktığımızda maalesef Müslüman’ın Müslüman ile problemli hale getirildiğini görüyoruz." dedi.
IRAK'TA REFERANDUM TARTIŞMALARI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirmek istediği referandumun da fitnenin yapı taşlarından birini oluşturduğunu söyleyen Akçay, "Türk milleti olarak önümüzdeki yakın süreçte çok daha sıcak günlere hazır olmamız gerekmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tutumu protesto ediyoruz. Kesinlikle Irak’taki bir referandumu, hele hele bir Türkmen kenti olan Kerkük'ü de içine alacak olan bir referandumu asla kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.
Akçay, konuyla ilgili tedbirlerin devlet ve millet tarafından alınacağını vurguladı.
Irak'taki referandum tartışmalarına işaret eden Akçay, referandum teşebbüsünde bulunanların, İngiltere'yi, ABD'yi bildiğini ama Türk devletinin atacağı tokattan henüz haberdar olmadığını belirterek "Ancak bu tokadı yedikten sonra iş işten geçer kendileri bakımından. Bir kez daha bunları ikaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÜLKÜCÜLÜK MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NDE YAPILIR"
Akçay, MHP'den 549 kişinin istifa ettiğinin öne sürüldüğünü ancak partisinin il başkanlığına bir dilekçe dahi gelmediğini söyledi.
Meral Akşener ve Koray Aydın'ın kuracağı partiyle ilgili tartışmalara değinen Akçay, henüz partinin kurulmadığını hatırlatarak, "İsim konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken ritüellerle, işaretlerle anlaşamayacakları şimdiden bellidir." dedi.
BOZKURT İŞARETİ
Bozkurt işaretinin de ülkücülere ve Milliyetçi Hareket Partisine ait olduğunu belirten Akçay, şöyle konuştu:
"Ülkücülük, Milliyetçi Hareket Partisinde yapılır. Zaten kendileri de ne diyorlar, 'Biz merkez partisi olacağız'. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Siz milliyetçi ve ülkücü olduğunuzu iddia ediyordunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile hukuki bağı kalmamışların bile aynı anda ülkücülüğü ve milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini çok ibretlik bir şekilde de görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı şahsiyetlere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz bakımından da oldukça hayırlı olmuştur kanaatindeyim."
Akçay, MHP'den ayrılanların durumunun da ortada olduğunu belirterek, "Aydınlık Türkiye Partisi diye bir partinin olduğundan çoğu vatandaşımızın haberi bile yok. Büyük Birlik Partisinin durumunu hakeza biliyorsunuz. Bunların durumu onlardan da beter." dedi.
Akçay, ekim ayından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte gündemin hareketleneceğini ifade etti.
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk’ün ev sahipliğindeki programa partililer katıldı.
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