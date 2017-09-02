Gelecek hafta itibariyle havanın serinlemesi, İstanbul'da hava sıcaklığının 24 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Ankara'da pazartesi günü termometreler 35 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 38 derece olacak. Yarın 35 dereceyi görecek İzmir'de de hafta ortası hava serinliyor. Çarşamba günü hafta sonuna göre yedi derecelik bir düşüş olacak.



Tatil merkezi Antalya'da bugün hissedilen sıcaklık 39 dereceyi bulacak. Kent bir hafta boyunca güneşli, hissedilen sıcaklık 35 derecenin altına düşmüyor. Akdeniz Bölgesi'nin bir başka büyük kenti Adana'da yaşayanlar birkaç gün boyunca sıcaklığı 40 derece hissedecek.

DİYARBAKIR'DA 42 DERECE HİSSEDİLECEK



Bursa'da yarın termometreler 35 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise iki derece daha yüksek.



Karadeniz Bölgesi'nde değerler düşük olsa bile hissedilen sıcaklık hayli yüksek. Pazartesi günü Trabzon 36, Samsun ise 37 dereceyi hissedecek.



Termometrelerin yeni haftayla birlikte 40 dereceye dayanacağı Diyarbakır'da, sıcaklıklar 42 derece hissedilecek.