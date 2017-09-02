AK Parti-CHP bayramlaşmasında 'Arakan', 'OHAL' ve 'KHK' gündemi

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma başladı. Partinin ilk konuğu CHP oldu. AK Parti ve CHP'liler bu bayramda, Arakan'da yaşananlar, OHAL ve KHK'ları konuştu.
Her bayram geleneksel hale gelen partiler arası bayramlaşma başladı. AK Parti'nin ilk konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. AK Partili heyette, Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı/MKYK Üyesi Rumeysa Kadak yer aldı.
CHP'li heyette yer alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bu bayramda hepimiz ve İslam alemi buruk bir bayram kutluyor. Özellikle Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı girişilen katliamın yarattığı büyük acı hepimizi büyük bir üzüntüye boğdu. Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimizin karşılaştığı katliam, acılar bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Bu katliama kimsenin seyirci kalmaması gerekir. Tüm uluslararası kuruluşların, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu konuda derhal çok acil hassasiyet ve tavır alması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Böyle acılarla bölünen bayramımızı kutlamaya çalışırken Müslüman kardeşlerimize yönelik bu katliam aslında bütün dünyada da barışın ve adaletin gölgelendiği sürecin yaşandığını gösteriyor. Bir an önce uluslararası kuruluşların devreye girmesi bizim CHP olarak başlıca talebimizdir" ifadelerini kullandı.
"HERKES SAĞIR, DİLSİZ VE KÖR"
Gök, özellikle 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen OHAL'in bir an önce sonlandırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, FETÖ ile mücadelede CHP'nin en güçlü destek veren parti olduğunu ifade etti. Ülkenin kurumlarının ve kurallarının KHK'larla değiştirilmesini uygun görmediklerini anlatan Gök, "Dolayısıyla Meclisimizin bu KHK'ları görüşmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz. Çünkü, Meclisin görev yapmadığı yerde kuralların ve kurumlarının da değiştirilmesi çok daha başka sakıncalar doğurur. Sizlerden talebimiz, iktidar partisi olarak diğer KHK'ların Meclis gündemine gelerek görüşülmesi ve bizim de bunları Anayasa Mahkemesi önünde denetim yolunun açılmasının sağlanması konusuna çaba sergilememize fırsat verilmesidir. Öncelikle açılacak Meclisimizin OHAL'den olağan hale geçip ve normal Meclisin çalışmalarının artırılması başlıca beklentimizdir" dedi.
Gök'ün sözleri üzerine konuşan Karacan, Arakan'da yaşananlara değinerek, "Arakan bölgesinde Müslümanlara zulüm yapılmakta, binlerce Müslüman katledilmekte. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm Avrupa da dahil herkes sağır, dilsiz ve kör olmaktadır. İslam ülkelerinin yan yana gelememesinden doğan bir sıkıntı var. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili gerekli girişimlerde bulundu. Arakan'da yapılan katliam devam etmekte" diye konuştu.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Karacan, günü geldiğinde bunların Meclis'e geleceğini ifade etti.
AK Parti'yi sırasıyla Hüda-Par, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ziyaret edecek. Öte yandan, saat 13.30'da teşkilat ile bayramlaşılacak.
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