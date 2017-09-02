Jandarma'dan "huzur" uygulaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla sorumluluk bölgelerindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.



Denetimler, asayiş timleri, motosikletli asayiş timleri, trafik timleri, narkotik timleri ve narkotik ile bomba arama köpek unsurlarının katılımıyla 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. Arife gecesi Sarıyer İlçesi Kilyos Mahallesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lokanta, kafeterya, bar, otel ve pansiyon gibi 100 işyerinde arama ve kontroller yapıldı.

ÇOK SAYIDA ARACA CEZAİ İŞLEM

İstanbul genelinde yapılan arama ve trafik uygulamalarında binlerce kişinin bilgisayar sorgulaması gerçekleştirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüpheliler ile 50'den fazla kişiyle ilgili yasal işlem başlatılırken çok sayıda araca da cezai işlem uygulandı.



Görevlendirilen personel tarafından uygulamaya katılan kişilere, yapılan faaliyetlerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik müşterek faaliyet olduğu anlatıldı ve bu kişiler bayramları kutlanarak uğurlandı.



Uygulamaya katılan vatandaşlar, genel olarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve faaliyetlerine yönelik duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığını her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ettiler.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk bölgesindeki vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor.