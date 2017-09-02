Mersin'de, evinde oynadığı kıyma makinesine elini kaptıran 2 yaşındaki çocuk yaralandı.



Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde Mustafa Yapar (2), evdeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı. Bir anda eli makineye sıkışan çocuğun çığlıkları üzerine odaya gelen ailesi 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR



Çocuk çok fazla kan kaybetmesi nedeniyle ambulansa elindeki kıyma makinesiyle bindirilerek Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hastanede kıyma makinesini kırarak çıkartmasının ardından Yarar, ilk müdahalesi yapılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Burada parçalanan eli için ameliyata alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

KURBAN ETİ KIYILAN MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI



Niğde'de 4 yaşındaki Abdullah Eflas, ailesinin kurban etlerini kıydığı makineye elini kaptırdı.



Çiftlik İlçesi'nde meydana gelen olayda, ailesinin kurban eti kıydığı makineyi çalıştıran Abdullah Eflas, elini kaptırdı. Durumu fark eden annesinin makineyi kapatmasının ardından çağrılan sağlık ekibi, küçük çocuğun elini kurtaramadı. Bunun üzerine makine ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Abdullah'ın elini çağrılan itfaiye ekibi makinenin içinden çıkardı. Parmaklarında derin kesikler bulunan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.