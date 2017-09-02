Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bir kadın yanındaki kızı ile çöpleri karıştırarak yiyecek aradı.



DHA'nın haberine göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi´nde sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kadın ve yanındaki çocuk dikkat çekti. Çöpe atılanlardan yiyeceklerden seçen kadın yürekleri burktu. 5 çocuğundan biri olan kızı ile çöp kutularında yiyecek arayan kadın, gün boyu çocuklarıyla topladıklarını evlerine götürdüklerini söyledi. Kadın, gazetecilerin yardım taleplerini geri çevirdi.

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