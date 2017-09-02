Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Bayramda otobüsler, otoyollar, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlara cevap İETT tarafından geldi. Bayramda toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar, 'bayramda ulaşım ücretsiz mi' sorusuna yanıt arıyor. Peki, bayramda otobüsler, otoyollar, metro ücretsiz mi? İşte cevabı;

BAYRAMDA OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı süresince (1-2-3-4 Eylül) süresince toplu taşımalarda (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri) %50 indirim uygulanacağı duyurdu.

18 EYLÜL 2017'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Aynı zamanda yapılan açıklamada okulların açılacağı ilk gün olan 18 Eylül 2017 tarihi için de toplu taşıma ücretlerine dair bilgi paylaşıldı. Verilen bilgide, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06:00 -14:00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Kararda; okulların açılacağı ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesinin amaçlandığı ifade edildi." ifadeleri kullanıldı.

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollardan ücret alınmayacak ve vatandaşlar bu köprü ve yollardan Kurban Bayramı boyunca ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Öte yandan özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz olmayacak. Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli normal tarife üzerinden geçiş ücreti alacak.

İşte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bayramda köprülerin ve otoyolların ücretiyle ilgili yapılan açıklama;

"Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​"

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek.