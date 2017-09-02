CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma

CHP Genel Merkezi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve bazı Ankara milletvekilleri Genel Merkez binasının giriş katında vatandaşlar ve partililerle bayramlaştı.

Programın ardından, parti yöneticileri ve milletvekilleri, partililerle bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.