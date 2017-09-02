MHP lideri Bahçeli'den 'Kör Niko' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, Çanakkale'deki CHP etkinliğinde içki içildiği iddialarına ilişkin kullandığı "Kör Niko'nun meyhanesi" ifadesine açıklık getirdi.

Bahçeli'nin sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

-Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. Önümüzdeki günlerde millet olarak göreceğiz.

-Çanakkale'de şehitlikde adaletle alakalı bir toplantının yapıldığı dönemde CHP'li bazı partililerin çilingir sofrası kurduğuna dair basında bazı iddialar oldu. Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda çilingir sofrası kurulmasını doğru bulmamaktayız. Herkes her yerde içki alabilir ama bu şehitlerimizn mekanında değil, meyhanede olmalıdır. İstanbul'da çok sayıda tarihi meyhane bulunmaktadır. Bunlarda biri de Kör Niko'dur. Dilimin sürçmesi yerini bilmememdendir. Belirli çevreler saat 6'dan sonra rakıya başladıklarında nerede ne olduğunu bilir. Meyhaneyi akşam mekan tutanlar sazlı sözlü eğlenceye de girebilirler. Kör Niko, Türkiye gündeminin önüne geçti, ben de ona yanıyorum.