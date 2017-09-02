Diyarbakır Bağlar'da her gün bayrağı öpmeden önünden geçmeyen kişinin görüntüleri duygulandırdı.

Haberturk.com Whatsapp hattına gelen bilgilerde şu ifadeler yer aldı:

"Bu görüntüyü bugün aldık. Diyarbakır Bağlar eski çevik kuvvet şube müdürlüğü yerleşkesi burası. Bu amcamız Emek Caddesi'nden her geçişinde bayrağımızı öperek bizi hem onurlandırıyor hem gururlandırıyordu. Biz de sizinle paylaşmaya karar verdik."

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