Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan ve TSK'nın en seçkin askerleri olarak gösterilen JÖAK ve JÖPER'ler Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında icra ettikleri operasyon görüntülendi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 2 tabur halinde bölgeye gönderilmişti. Bölgeye geldikleri günden bugüne operasyonlarını aralıksız sürdüren JÖAK ve JÖPER'lerin ilk defa geldikleri bölgede yaptıkları operasyonlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

OPERASYON BAYRAMDA DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde timler sisli ve yağmurlu havayı aldırmaksızın Karadeniz ormanlarında eli kanlı terör örgütü mensuplarını bulmak için operasyon icra ediyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı emrine verilen bu çok özel operasyon timleri bayramda da 'Eren Bülbül' operasyonunu aralıksız sürdürdü.

1 tabur JÖAK ve JÖPER'in daha bölgeye gönderilmesiyle operasyona alan genişletilerek devam edileceği bilgisine ulaşıldı.