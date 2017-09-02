Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Karl Marx'ın olduğunu belirttiği bir sözü sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li milletvekili Atila Kaya, o sözün Marx'a değil Alman felsefeci Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Bunun üzerine Çapan, Kaya'ya teşekkür ederek hatasını düzeltti.

— Gürbüz ÇAPAN (@drgurbuzcapan1) August 29, 2017

Solcu kimliği ile tanınan Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, kişisel Twitter hesabından, "Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı" sözünü paylaştı.

Ancak eski Ülkü Ocakları Başkanı MHP’li vekil Atila Kaya, sözün Marx'a ait olmadığını, Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Kaya, Feurbach'ın sözünü Marksizm'in öncülerinden Friedrich Engels'in aktardığı kitabı da hatırlattı.

— Gürbüz ÇAPAN (@drgurbuzcapan1) September 2, 2017

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Bunun üzerine Çapan, Kaya'nın Marksizmin temel eserlerine atıf yapan düzeltmesini onaylayarak; "MHP vekili Sn. Atila Kaya'ya düzeltme için teşekkürler; bu zincirdeki söz Marx'ın değil, Feuerbach'ın" yazdı.