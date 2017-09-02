Batman'da PKK'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzük öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke'nin sevdiği iki türküyü anısına klip hazırladı. Hazırlanan klip ise video paylaşım sitelerinde yayınlandı.



Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Şenay Aybüke Yalçın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi'ne atandı. Şenay Aybüke öğretmen, 1 yılını bile tamamlayamadan geçen 9 Haziran günü PKK'lı 2 teröristten açtığı ateş sonucu şehit düştü.



DHA'nın haberine göre, Şenay Aybüke'nin üniversiteden sınıf arkadaşı olan 7'si atanan 25 öğretmen Konya'da bir araya gelerek, onun sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kş Uçtu' iki türkü için Beyşehir Gölü çevresinde klip çekti. Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin sesisye başlayan klipte, türkünün son kısmı ise "uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" olarak tamamlandı.

Aybüke öğretmen

pkk

batman

Şenay Aybüke Yalçın