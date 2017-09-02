DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Altınova Mahallesinde iddiaya göre, sokak üzerinde çöplüğe yakın yerde bulunan sokak köpeği ve iki yavrusuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirli yem verildi.



Yemden yiyen ve zehirlenen köpekleri gören hayvanseverler durumu Tekirdağ Melek Gönüllüler Köpek Barınağı'na bildirdi. Olay yerine gelen dernek üyesi Reyhan Avcı Karagözler, yavrulardan biri ve anne köpeğin öldüğünü diğer yavrunun yaşadığını fark etti.



"BU HAYVANLARDAN NE İSTEDİLER ANLAMADIM"

Avcı, yaşayan yavru köpeği aracıyla barınağa getirdi. Burada tedavi edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu belirten Tekirdağ Melek Gönüllüler Köpek Barınağı gönüllü üyesi Reyhan Avcı Karagöz, "Yavru ve anne köpeği zehirlemişler. Fare zehri olma ihtimali çok yüksek. Bir yavruyu kurtardık. Anne ve diğer yavru ise ölmüştü. Çok yazık, günah bu hayvanlardan ne istediler anlamadım. Sonuçta onlar da bir can. Er ya da geç bunları yapanların cezasız kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Hayvanseverler köpekleri zehirleyenlerin bulunması için, Tekirdağ Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacaklarını söyledi.