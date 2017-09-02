Bakanı SüleymanSoylu, beraberindeki eşi Hamdiye Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile 11 Ağustos’ta kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini, ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti.





Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.





Soylu ve Çetin, daha sonra Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.





Soylu, Eren’in ağabeyleri Olcay ve Arif Bülbül ile bir süre görüştü.





Ziyaretleri sırasında Soylu’ya Vali Yücel Yavuz, milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

Öte yandan, futbolu çok seven ve Trabzonspor taraftarı olan Eren'in mezarının bulunduğu alana Türk milli takımı ve Trabzonspor'un yanı sıra çok sayıda takıma ait atkıların asıldığı görüldü.

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