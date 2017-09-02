DHA'nın haberine göre, İzmir'in Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.