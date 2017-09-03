VAN’a akın akın gelip kentin ekonomisine can suyu olan İranlıların yılın ilk 8 ayındaki sayıları 270 bine yaklaştı. Tatil, eğlence, alışveriş için Van’ı tercih eden İranlılar, artık Van’a sığmıyor. Otellerde doluluk oranına yüzde 100’e çıkaran İranlıların konser, yeni plajlar ve geleneksel değerlerinin ön plana çıktığı etkinlikler istiyor. HABERTÜRK, bayram tatili için Van’ı tercih eden İranlılarla konuştu.

‘ÜLKEMİZE ÇOK YAKIN’

İranlı Asef Daşbula ülkesine yakın olduğu için yaz tatilini Van’da geçirdiğini belirterek Van’ı ve Türkiye’yi çok sevdiğini, yılın belli dönemlerinde kente gelip tatil ve alışveriş yaptığını söyledi.

İranlı ev kadını Elaheh Asa ise “Daha önce Van’da yerel lokantalarda yemek yiyorduk. Son zamanlarda bunun sayısı çok azaldı. Ben Van’a geldiğim zaman Van’ın yöresel yemeklerini yemek istiyorum. Ancak Van’da AVM açıldıktan sonra hepimiz AVM’ye gidiyoruz” dedi.

Gazete Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre kendisini Van’da yabancı hissetmediğini söyleyen Asa, “Sanki İran’ın bir şehrine gitmiş gibi hissediyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı. Van’ı ve insanını çok seviyoruz. Ancak bayram ve diğer tatillerde esnaf işyerlerini kapatmasın” diye konuştu.

Van’a gelen İranlılar, yeni oteller ve plajlar yapılmasını istiyor

‘TARKAN, HADİSE KONSER VERMELİ’

İran’da hemşire olan Sanaz Shamshiry da Van’da konserler düzenlenmesini istediklerini söyledi. Shamshiry, “Çok güzel bir plaj yapılmış. Ancak bu plaja gitme konusunda sıkıntılar var. Arabanız olmadığını zaman plaja zor gidiyorsunuz. Murat Boz, Hadise, Tarkan gibi isimler Van’da konser verirse çok güzel olur” dedi.

Kentte, yeni eğlence yerlerine, plaj ve havuzlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Shamshiry, “Van’daki yöneticiler İran’a gelip Van’ı anlattılar ve tanıtımlar yaptılar. Buna çok sevdim. Van’da büyük değişim olmuş. Türkiye’deki ilk adresim Van olacak” ifadesini kullandı.

‘ALIŞVERİŞİN ÖTESİNE GEÇEMİYORUZ’

İranlı turizm yetkilisi Mehdi Sadeghpour, “Van’a geldiğimizde doğal güzelliklerini, yaşantısını, eğlence imkânlarını tatmak istiyoruz. Bizim için plaja, Akdamar’a, Edremit’e, Ayanis’e gidecek araçlar tahsis edilmeli. Biz Vanlıları misafirperverlikleri ile tanırız” diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Necdet Takva, sınır kapısından geçişlere ilişkin verilerin sevindirici olduğunu aktardı. Kapıköy Sınır Kapısı’nın Van’ın son 40 yılının en önemli projelerinden olduğunu vurgulayan Takva, “8 ayda 266 bin İranlı kardeşimiz Van’a geldi ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı” dedi.

İranlılar, Van ekonomisine büyük katkı sağlıyor