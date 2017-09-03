YARGITAY’ın kararına konu olan ilk olay, 2014’te Mersin’in Silifke İlçesi’nde yaşandı. N.U. ve karısı F.U. çifti arasında şiddetli tartışmalar yaşanmaya başladı. N.U., eşinin birçok talebini yerine getirmediği gibi evlilik birliği görevlerini de ihmal etti. Bu duruma tepki gösteren eşi F.U.’ya sürekli “Hayvan”, “Eşek’ gibi ifadelerle hakaret etti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre evi terk edip ailesinin yanına dönen F.U., kocası N.U.’ya boşanma davası açtı. Silifke 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dinlenen F.U., “Kocam evlilik görevlerini uzun süredir yerine getirmemekte. Bana ‘Hayvan’, ‘Eşek’ gibi sözlerle hakaret etmekte. Boşanmamıza karar verilsin” dedi. Koca N.U., eşinin de evliliklerinin bozulmasında kusurlu davranışları olduğunu savundu. Mahkeme, boşanma davasının reddine karar verdi. Kararı F.U. temyize taşıdı.

YARGITAY: BİRLİKTE YAŞAM MÜMKÜN DEĞİL

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, koca N.U.’nun, eşi F.U.’ya “Hayvan”, “Eşek” gibi ifadelerle hakaret ettiği ve bazı birlik görevlerini ihmal ettiği belirtildi. Taraflar arasında evlilik birliğini sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte geçimsizlik bulunduğu vurgulanan kararda, “Bu şartlarda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün görülmemesine karşın davacı kadının boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır” denildi.

EŞİNİN ‘ÖKÜZ’ DEDİĞİ ADAM HAKLI BULUNDU

Yargıtay’ın ikinci kararına ilişkin olay, 2014’te Samsun’un Havza İlçesi’nde yaşandı. Karısının kendisine sürekli “Ayı”, “Öküz”, “Eşek”, “Şerefsiz”, “Sen erkek değilsin” diye hakaret ettiğini ifade eden koca A.Y., boşanma davası açtı. Havza Asliye Hukuk Mahkemesi, boşanma talebinin reddine karar verdi. Koca A.Y., kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu kararı da bozdu. Kadının, eşine süreklilik arz edecek biçimde “Ayı” diye hitap ettiği, “Öküz”, “Eşek”, “Şerefsiz”, “Sen erkek değilsin” diyerek hakaret ettiği vurgulanan kararda, “Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır” tespitine yer verildi.

Her 2 karar sonrası davalar, yerel mahkemelerde yeniden görülecek. Mahkemeler, Yargıtay’ın bozma kararı uyarınca çiftlerin boşanmalarına karar verecek, kusur oranlarınca tazminata da hükmedebilecek.