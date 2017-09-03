Antalya'da polisin inşaatı yeni tamamlanan bir apartmana düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle inşaatın bekçisi gözaltına alındı. Operasyonda inşaat içerisinde yakalanan ve içici olduğu öğrenilen bir kişinin üzerinde ise eroin ve kokain ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı iddia edilen inşaat bekçisi ile uyuşturucu bağımlısı gencin aynı karedeki görüntüsü dikkat çekti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde uygulanan 'Alan Denetim Projesi' kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki henüz inşaatı tamamlanmamış bir apartmana operasyon düzenledi. Trafik, asayiş, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir süre öncesi Serik ilçesinden gelip inşaatı henüz tamamlanmamış 3 apartmanın bekçiliğini yapan Z. D. (40), polisi görünce kaçmak istedi. Apartmanın giriş kapısında polis tarafından yakalanan Z. D.'nin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanılmazken, 3 bin liraya yakın nakit para tespit edildi.
İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada inşaat içerisinde bulunan Ö. D. (34) isimli bir kişi de içici olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından yakalandı. Ö. D.'nin üzerinde arama yapan polis, içilmeye hazır 0,6 gram kokain ile 0.4 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, inşaat çevresinde narkotik köpeği eşliğinde araştırma çalışması yapmaya devam ederken, elleri kelepçelenen bekçi Z. D. ile uyuşturucu satın aldığı öne sürülen Ö. D.'ye birkaç kez su verdi. Uzun süredir uyuşturucu kullandığı öğrenilen Ö. D.'nin başını duvara yasladığı sırada, hemen duvarın arkasında uyuşturucu sattığı iddia edilen bekçinin ellerini yüzüne kapayarak verdiği görüntü ise dikkat çekti.
Bekçi Z. D. ve Ö. D. polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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