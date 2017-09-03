Niğde'de 1.5 yaşındaki Elif Su Bilgi, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Toki Mahallesi'nde meydana geldi. 4'ncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan Elif Su Bilgi, tırmandığı korkuluklardan aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulamsla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan küçük çocuk tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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