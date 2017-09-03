Kurban Bayramı tatilini sürdüren vatandaşlar geri dönüş hazırlığı yaparken, bir yandan da bayram tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram tatili hangi gün bitiyor?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İslamda iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayram 1 Eylül'de idrak edilmeye başlandı. 10 günlük bayram tatilinin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. 10 gün olan ve 26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan Kurban Bayram tatili 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

ÇANAKKALE İSKELELERDE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

Çanakkale'deki iskelelerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere farklı kentlere giden çok sayıda kişi, dönüş yolculuğu için bayramın ikinci gününü tercih etti.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu arasındaki feribotları kullanmak isteyen çok sayıda sürücü, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent içi trafiğinde aksama yaşanmaması için araçları Demircioğlu Caddesi üzerinde bekletirken feribot seferleri yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımın sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, bayram öncesi alınan tedbirler nedeniyle vatandaşların mağdur edilmediğini, bu kapsamda Çanakkale'den Kilitbahir ve Eceabat iskelelerine aralıksız 8 feribot ile sefer yapıldığını kaydetti.

BAYRAM DÖNÜŞÜ ALTERNATİF YOLLAR

Kurban Bayramı dolayısıyla 10 günlük tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri devam ediyor. Tatilcilerin dönmeye başlaması sebebiyle trafik durumu seyrini değiştirmeye başladı. Bayram dönüşü trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen vatandaşlar alternatif yolları araştırıyor. İşte trafik çilesini yaşamak istemeyenler için alternatif yollar;

Bayram dönüşü trafiğine takılmamak için İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini tercih edebilirsiniz. Trafik yoğunluğunun sık yaşandığı İstanbul yolunda bu çileden kurtulmak için arabalı feribot seferleri işinizi kolaylaştıracak. Bursa, Bandırma ve Yalova gibi İDO hattını kulanarak trafiğe takılmadan geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Onun haricinde tercih edebileceğiniz diğer noktalardan biri ise Osmangazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 65.65 TL, 2. sınıf araçlar için 105.05 TL, 3. sınıf araçlar için 124.70 TL, 4. sınıf araçlar için 165.40 TL, 5. sınıf araçlar için 20.8.75 TL ve 6. sınıf araçlar için 45.95 TL'dir.