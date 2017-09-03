Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay teröristlerin önemli birçok ismini yakalayarak kanlı eylemlerini engelledi.



Güvenlik güçlerinin, insanlara büyük acılar yaşatan ve genelde masum sivilleri hedef alarak kan döken terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonları kararlılıkla devam ediyor.



DEAŞ'la etkin mücadelesini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı. Geçen ay yürütülen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu.



Özellikle sınır hattında alınan önlemler, şafak ve nokta operasyonlarla terör örgütü DEAŞ'a geçit verilmezken, örgüte karşı etkin mücadele örneği sergileniyor.



Geçen ay yapılan operasyonlarda örgüte göz açtırmayan güvenlik güçlerince teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylemi de engellendi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 268 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'si tutuklandı.



AĞUSTOS AYINDAKİ BAZI OPERASYONLAR



Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, fişek ve patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.



Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evinde imal etmeye çalıştığı "TATP" tipi patlayıcının infilak etmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli ile eşi ve kızı tutuklandı.



İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar şehit oldu, saldırgan vurularak etkisiz hale getirdi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 12 kişi daha gözaltına alındı.



Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında tutuklanan 3 Iraklı'dan M.H.A'nın örgütün Irak'ta 2014 yılında gerçekleştirdiği, yaklaşık bin 700 kişinin kurşuna dizilerek öldürüldüğü "Spyker katliamı"na katıldığı belirtildi.



Adana'da İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışı içerisinde bulunduğu iddia edilen bir Rus ve Malatya'da düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.



Samsun, Gaziantep, Eskişehir ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda mahkemeye sevk edilen zanlılardan 26 kişi tutuklandı.

"İNFAZ TİMİ" GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN KAÇAMADI



Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, terör örgütünün "infaz timi"ni deşifre etti.



Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Rakka'dan örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle "görevlendirilerek", Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü üyeleri Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Şanlıurfa'da ayrıca Suriyeli iki gazeteciyi öldürdüğü iddia edilen terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı, cinayetin ardından kaçtığı Suriye'den iki yıl sonra tekrar Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edilince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

POLİS EKİPLERİNE SALDIRAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, takibe aldıkları DEAŞ üyelerinin bulunduğu otomobili İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında durdurarak teslim ol çağrısı yaptı.



Araçtaki 4 kişi teslim olurken polise saldırmak isteyen terörist ise ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Saldırgan hastanede hayatını kaybederken diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



İstanbul'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Mehdi A'nın bir akrabasının, 2015'te Fransa'da 6 noktaya düzenlenen terör saldırılarını planlayan kişi olduğu bildirildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te düzenlenen operasyonda yakalanan Mehdi A'nın emniyetteki işlemleri sürerken, Fas asıllı Belçika vatandaşı olan eşi Amina Z. de gözaltına alındı.



Ankara'da önemli noktalarda eylem yaparak Türkiye'yi kana bulamak isteyen DEAŞ'lı terörist polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul merkezi Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise eylem hazırlığında olduğu iddia edilen biri yaşı küçük 7 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik örgüt üyelerinin bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 110 sanığın yargılandığı davada savcılıkça tahliyelerine itiraz edilen 19 sanıktan 17'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 13 tutuklu 17 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Irak uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.