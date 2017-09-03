Burdur'da, tüm mal varlığını hazırladığı vasiyetnameyle Mehmetçik Vakfına bağışlayan 85 yaşındaki Afife Özmen, "Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun." dedi.

Özmen, Yeşilova ilçesi Gençali köyündeki evinde tek başına yaşamını sürdürüyor.

Çocuğu bulunmayan, 4 yıl önce de eşini kaybeden Afife nine, kendisine ait tarla, bahçe, eşya, ev, bankadaki 26 bin liradan oluşan tüm mal varlığının öldükten sonra Mehmetçik Vakfına kalması için bir vasiyetname hazırladı.

Vasiyetnameyi noterde tasdik ettiren Özmen, vasiyetnamenin bir nüshasını da Mehmetçik Vakfına verdi. Afife nineye duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür belgesi verildi.

ASKERLERİ ÇOCUĞU GİBİ SEVİYOR

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ölmeden önce mal varlığını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Hayatı boyunca insanlara yardım etmek için çaba gösterdiğini aktaran Özmen, darda kimi görse imdadına koştuğunu dile getirdi.

Öldükten sonra malını, çocuğu gibi sevdiği asker ve yakınlarına vermek istediğini ifade eden Özmen, "Askerlere karşı her zaman bir ilgim olmuştur. Ülkesini, vatanını, canı pahasına koruyan Mehmetçiklere büyük sevgi besliyorum. Ne zaman sıkışsam, komutanlardan yardım almışımdır. Bu yüzden vakfa bağışta bulundum. Mal varlığım askerlerime helalühoş olsun." diye konuştu.

YARDIMA İHTİYACI OLANLARIN AFİFE ANNESİ

Gençali köyü muhtarı Osman Kabay, hayırsever Afife Özmen'e tüm işlerinde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Özmen'in herkese yardım ettiğini vurgulayan Kabay, "Afife anne köyde yardıma ihtiyacı olanlara, muhtarlığımızın parke taşı ve soğuk su çalışmalarına, ilçedeki okullara hep destek vermiştir." dedi.

Mehmetçik Vakfı

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