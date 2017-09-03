Zigetvar’da Kanuni turizmi

1566’da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü alanın bulunması için çalışmalar sürerken Macar hükümeti türbenin bulunduğu alanı “Özel Kültürel Statüye Sahip” bir dünya mirası haline getirmek istiyor.

BBC’nin Türkçe servisinde Tarık Demirkan imzasıyla yer alan habere göre hükümet kazı alanı için istimlak kararı alırken, daha türbenin keşfedilmesinden önce kurulan Türk-Macar Dostluk Parkı’nın yanı sıra türbe etrafında oluşturulacak yeni alanın bölgenin çehresini de değiştireceğine inanılıyor. Kanuni’nin türbesinin bir inanç turizmi merkezi de olabileceği belirtiliyor. Henüz kazıların sürdüğü bir dönemde Avrupa’nın değişik yerlerinden otobüslerle, türbe ziyareti için gelen Türklerin varlığının da bu ümitleri desteklediği kaydediliyor.

Macar hükümeti ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da desteklenen araştırma ve kazılarda Kanuni’nin aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolan türbesi, bir cami, bir derviş tekkesi, askerler için bir garnizon ve tüm bu binalara hizmet veren sivillerin yaşadığı binaların kalıntılarının bulunduğu kaydedilmişti. Uzmanların kazılardan çıkardığı sonuç, bölgede sadece bir türbe değil, türbenin etrafında oluşan bir kasabanın da bulunduğu şeklinde.