Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizde av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar kasa kasa balıkla Bandırma Balık Hali'ne döndü.
Yapıçlan mezat sonucu sardalyanın kasası 40-50 lira, tekirin 70-80 liradan satılırken palamutun çifti ise 25 liradan verildi.
DHA'nın haberine göre, denizde av yasağının sona ermesinin ardından tekneleriyle Marmara'ya açılan balıkcılar, kasalar dolusu sardalya, istavrit, mezgit, bako, palamut, tekir, uskumr, kolyoz ile geri döndü.
Sezonun ilk balık avına çıkan Recep Karaman’ın “Karamanlarö teknesi 250, Ekrem Reis isimli tekne ise 150 kasa sardalye balığı ile Bandırma Su Ürünleri Hali’ne yanaştı. Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka'da avlandıklarını söyleyen Recep Karaman, “Cuma günü bayramın ilk gününü kutladık. İkinci gün yasağın sona ermesi ile 'rast gele' diyerek denize açıldık. İlk sefer olmasına rağmen iyi balık aldık. Tercübelerime dayanarak iyi bir balık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.
BALIKÇI ESNAFI BİRBİRİYLE YARIŞTI
Balık komisyoncusu Emin Gürel de sezona iyi başladıklarını söyleyerek “Çok güzel bir sezona başladık. Harika balık var. Umarım devamı gelir" dedi. Kurban bayramı nedeniyle alıcının fazla olmadığı balık halinde yapılan mezat renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçı esnafı sezonun ilk balıklarını alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Hale az miktarda gelen 2 kasa Lüfer ve Çinekop ise alıcıların ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bandırma Balık Hali personellerinden Özcan Ateş, "bugün halimize 500 kasa sardalya, 320 kasa tekir, 180 kasa uskumru, 250 kasa bako balıkları ile 150 çift palamut geldi. Bayram nedeniyle balıkların tümü alıcı bulamadı. Bu balıkları, çevre illere gönderdik" dedi.
Özcan Ateş, ilk gün sardalyanin kasa ının 40-50 liradan, usrumrunun 250-300 lira, tekir'in 70-80 lira, palamutun çiftinin ise 25 liradan satıldığını sözlerine ekledi.
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Misafir 1 saat önceKazıyın denizin dibine kadar; seneye kalmasın. Aç kalınca da ağlamayın.30