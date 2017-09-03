İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Trabzon'da bayramlaşma törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindekiler terör olayının yaşandığı Maçka ilçesindeki, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.



Ziyarette Orgeneral Çetin, Maçka'nın vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulunurken, Gümüşhane sınırı ve vadilerde bazı noktaların işaretli olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, dün yaptıkları ziyarette, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlece şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek dua okumuştu.

TELSİZ BAĞLANTISI KURULDU

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edildiği nokta ve çevresiyle ilgili de sorular soran Çetin, Maçka kırsalda operasyonda olan özel birliklerle de telsiz bağlantısı kurdu.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 2 tabur halinde bölgeye gönderilmişti.





Bölgeye geldikleri günden bugüne operasyonlarını aralıksız sürdüren JÖAK ve JOPER'ler ek olarak, hafta içinde 1 tabur JÖAK ve JOPER'in daha bölgeye gönderilmesiyle daha geniş bir alanda devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Jandarma genel Komutanı Arif Çetin'in pazartesi gününe kadar bölgede kalacağı öğrenildi.

Arif Çetin

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