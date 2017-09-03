Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halinde olan ve bir süredir aranması bulunan şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.

İHA'nın haberine göre, Karasu ilçesi Stad Caddesi'nden sokakta park halinde tespit edilen ve bir süredir aranması bulunan şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi. Bir süredir aranmakta olan 42 FB 032 plakalı otomobilin Karasu'da olduğunu belirleyen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin park halinde bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba şüphesine karşı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobilde yapılan incelemelerde araçta bomba bulunmadı. Ekiplerce şüpheli otomobilin şasi numarası incelendikten sonra, otomobili caddeye kimin park ettiğini bulmaya yönelik çalışma başlatıldı.