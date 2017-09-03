İşadamı Kato Dağı´nda Mehmetçikle mangal yaptı

Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği bölgeye giderek onun fotoğrafı ve Türk bayrağı astığı sırada PKK´lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan ve silahı ile karşılık veren işadamı Abdullah Özer, bayramın ikinci günü Şırnak´taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı´na yeniden giderek güvenlik güçleriyle mangal yaptı.
Trabzon'da uluslararası nakliyecilik şirketi sahibi işadamı Abdullah Özer ve yakın arkadaşı Akın Yalçın, güvenlik güçlerine moral vermek için Kurban Bayramı'nda terör operasyonlarının yoğun sürdüğü Şırnak´ın Kato Dağı´na çıkarak orada görevli asker ve güvenlik korucuları ile piknik yaptı. Kurban Bayramı´nı güvenlik güçleriyle geçirerek kendileriyle bayramlaşan işadamı Özer, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı´nda askerlerle mangal yaptığı ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Hainlerin kısa zaman öncesine kadar inimiz dediği yerler bizim piknik alanlarımız" diyerek paylaştı.
PAYLAŞIM BEĞENİ KAZANDI
Kato Dağı'ndaki yamaca üzerinde Maçka´da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül´ün de fotoğrafının yer aldığı ve `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ yazılı pankart ile büyük Türk bayrağı koyan işadamı Özer, Trabzon'dan getirdiği meşhur Akçaabat Köftesi´ni de mangalda pişirerek görevli askerlere ikram ettiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
"KAHRAMANLARIMIZLA PİKNİK YAPTIK"
Kato Dağı´nda güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendileriyle piknik yaptıklarını anlatan ve dünyanın en güçlü silahının Türk Bayrağı olduğunu belirten Özer, şöyle dedi:
"Daha önce de Kato Dağı´na gelmiştik, askerlerimiz burayı temizleyeceklerini söylemişlerdi. Biz de söz verdik, `Siz burayı temizleyin gelip burada mangal yapacağız´ diye. İşte geldik. Dünyanın en güçlü silahı; ay- yıldızlı bayrağımız. Herkes tatil bölgelerine giderken biz hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece kahraman askerlerimize moral vermek için bölgeye gittik. Bu vatan, bu bayrak aşkıdır. Kahramanlarımız orada canı pahasına mücadele veriyor. Biz de gidip bayramlaştık, bir araya geldik, Akçaabat köftesi getirerek Kato´da terörle mücadele eden kahramanlarımızla piknik yaptık. Bu ülkenin hiç bir yerinde hain terör mensuplarının barınamayacağını vatandaş olarak bayram seyran demeden göstermeye çalışıyoruz."
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna da davet edilen işadamı Abdullah Özer daha önce Kato Dağı'nda helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı bölgeye asarak teröre tepki göstermişti. İşadamı Özer ayrıca Tunceli'de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ın saldırıya uğradığı Tunceli-Pülümür karayolundaki elektrik direklerine ip gererek şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafının yanı sıra, "Bu elleri ayıramayacak, bu vatanı bölemeyeceksiniz" yazılı afiş ile Türk bayrakları astı. Bu sırada çevrede bulunan terörist grubun silahlı saldırısına uğrayan Özer belindeki silahıyla ateş ederek saldırganlara karşılık vermişti. Saldırı anı kayıt yaparken yere bırakılan tablet kamerası ile de görüntülenmişti.
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Misafir 37 dakika öncehelal süt emmiş adamsın vesselam00
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Misafir 1 saat önceSana helal olsun. bizlerede örnek oluyor bu cesaretin aslan parçası.00
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Misafir 1 saat önceYiğit bu adamlar.Helal olsun mafya bozuntularına duyrulur adamlık böyle olur.60