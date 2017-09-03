Trabzon'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.
Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.
SEÇKİN BİRLİKLER ARAZİDE
Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara’dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı seçkin birliklerinin kırsalda 15 gündür yürüttüğü operasyon çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde özel ekiplerin dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış taradıkları gözlendi.
‘Eren Bülbül’ adı verilen operasyonda öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerince 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun, bir telsiz konuşması yapmasının ardından, kente 120 kilometre uzakta bulunan Doğankent-Kürtün mevkii Gümüşhane sınırı kırsalında oldukları belirlendi. Bunun üzerine bölgede bulunan özel ekiplerin helikopterle bahse konu kırsala giderek arama- tarama faaliyetlerini bu noktalarda yoğunlaştırdığı öğrenildi.
EKİPLER BAKAN SOYLU’YA HABERİ VERMEK İSTİYOR
Bu arada Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak faaliyet göstereceği öne sürülen JOPER ve JÖAK timlerinin silahlı saldırı sonrası kaçan terörist grubu etkisiz hale getirerek bu haberi Kurban Bayramı için memleketinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ile beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’ vermeyi hedefliyor.
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