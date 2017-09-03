'Okullar ne zaman açılacak' sorgusu yaz tatilinin bitmesine günler kala sıkça aranmaya başlandı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için bir üst sınıfa geçen ve okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, okul hazırlıklarına başlarken bir yandan da okulların açılış tarihini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2017 yaz tatili ne zaman bitiyor?

2016-2017 eğitim öğretim dönemi 9 Haziran'da dağıtılan karneler ile birlikte son bulmuştu. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık yapan öğrenciler, okulların açılacağı günü heyecanla bekliyor. İşte okulların açılış tarihi;

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvime göre yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu. 3 aylık yaz tatilinin bitmesine günler kala öğrenciler okulların ne zaman açılacağı sorusuna yanıt arıyor. Okullar, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak ve öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini alacak.

2018 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarı yıl tatili, 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

MEB İŞ TAKVİMİ 2017-2018

Millî Eğitim Bakanlığınca, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırlandı. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.



Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.