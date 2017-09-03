Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, geçen yıl yapılan YGS'de Sosyal Bilimler testindeki, 'Depremlerin insan etkisiyle gerçekleşemeyeceği' yönündeki sorusuna itiraz ettiği için davalık olduğu ÖSYM'ye, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından sosyal medyadan yanıt verdi.



Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eyyy ÖSYM! Hani insan kaynaklı deprem olmazdı. Beni mahkemeye vermen yanlış soruları ve onları körü körüne savunanları haklı çıkartamaz" ifadelerini kullandı.



Prof. Kadıoğlu'nun yaptığı paylaşım, ÖSYM ile mahkemelik olduklarını da ortaya çıkardı.

Kadıoğlu'nun itiraz ettiği 27'nci soru:



I. Sel ve taşkınlar



II. Depremler



III. Çığlar



IV. Volkanik patlamalar



Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?



A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV



ÖSYM'nin belirttiği doğru cevap: B