Hakkari Valiliği, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'de PKK'nın roketli saldırısında ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Roketli saldırının sınırın Irak tarafından yapıldığı belirtildi.



Hakkari Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;



03.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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